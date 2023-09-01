РФ уранці випустила Калібри по Україні: у кількох областях було гучно

О четвертій ранку 1 вересня російські війська випустили по Україні з Чорного моря крилаті ракети Калібр.

Ворожі цілі неодноразово маневрували.

У Повітряних силах ЗСУ радили бути особливо уважними та не залишати укриттів жителям Умані Черкаської області.

Прямували швидкісні цілі й до західних областей.

Зокрема, про ракетну загрозу попереджали людей у Тернопільській області.

Зрештою, про вибухи о п’ятій ранку повідомляли очевидці у Вінницькій та Житомирській областях.

О пів на шосту ранку небезпека минула.

Про деталі знищення ворожих ракет найближчим часом мають повідомити в Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.