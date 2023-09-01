РФ уранці випустила Калібри по Україні: у кількох областях було гучно
О четвертій ранку 1 вересня російські війська випустили по Україні з Чорного моря крилаті ракети Калібр.
Ворожі цілі неодноразово маневрували.
У Повітряних силах ЗСУ радили бути особливо уважними та не залишати укриттів жителям Умані Черкаської області.
Прямували швидкісні цілі й до західних областей.
Зокрема, про ракетну загрозу попереджали людей у Тернопільській області.
Зрештою, про вибухи о п’ятій ранку повідомляли очевидці у Вінницькій та Житомирській областях.
О пів на шосту ранку небезпека минула.
Про деталі знищення ворожих ракет найближчим часом мають повідомити в Повітряних силах ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 555-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Міноборони Росії
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