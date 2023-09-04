Полиция Киева получила информацию о заминировании всех ТРЦ — КГВА
В Киеве полиция получила информацию о возможном минировании всех торгово-развлекательных центров столицы.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. По данным КГВА, полиция проверяет эту информацию собственными силами, а подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости.
Начальник КГВА Сергей Попко напомнил, что 1 и 4 сентября уже была ложная информация о якобы минировании всех школ Киева.
Попко призывает киевлян и гостей столицы сохранять спокойствие. Он отметил, что Национальная полиция, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Служба безопасности Украины принимают все необходимые меры.
Сергей Попко отметил, что необходимо доверять правоохранителям, поскольку местные власти не допустят дестабилизации ситуации с безопасностью в Киеве.
Источник: КГВА
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