Поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх ТРЦ – КМВА

У Києві поліція отримала інформацію про можливе замінування всіх торгово-розважальних центрів столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними КМВА, поліція перевіряє цю інформацію власними силами, а підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.

Начальник КМВА Сергій Попко нагадав, що 1 та 4 вересня вже була хибна інформація про нібито замінування усіх шкіл Києва.

Попко закликає киян і гостей столиці зберігати спокій. Він наголосив, що Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України вживають усіх необхідних заходів.

Сергій Попко наголосив, що необхідно довіряти правоохоронцям, оскільки місцева влада не допустить дестабілізації безпекової ситуації в Києві.

Джерело: КМВА

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