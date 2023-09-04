Поліція Києва отримала інформацію про замінування всіх ТРЦ – КМВА
У Києві поліція отримала інформацію про можливе замінування всіх торгово-розважальних центрів столиці.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними КМВА, поліція перевіряє цю інформацію власними силами, а підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності.
Начальник КМВА Сергій Попко нагадав, що 1 та 4 вересня вже була хибна інформація про нібито замінування усіх шкіл Києва.
Попко закликає киян і гостей столиці зберігати спокій. Він наголосив, що Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Служба безпеки України вживають усіх необхідних заходів.
Сергій Попко наголосив, що необхідно довіряти правоохоронцям, оскільки місцева влада не допустить дестабілізації безпекової ситуації в Києві.
Джерело: КМВА
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