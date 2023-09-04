В Киеве снова сообщают о минировании школ и колледжей
В понедельник, 4 сентября, столичная полиция снова получила информацию о заминировании всех средних школ и колледжей.
Об этом сообщает КГВА.
Работники полиции и подразделения ГСЧС принимают необходимые меры.
— По поводу эвакуации детей и учителей из помещений, решение будет приниматься дополнительно администрацией учебных заведений и полицией. Сохраняйте спокойствие и следите за обновлением информации, — говорится в сообщении.
1 сентября также было сообщение о заминировании всех школ Киева. Впоследствии оказалось, что информация была ложной.
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