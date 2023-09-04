РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо

4 вересня російські війська майже чотири години поспіль атакували Одеську область ударними безпілотниками, повторивши масований удар по регіону минулої ночі.

Атака тривала кількома хвилями.

Під ударом, зокрема, перебував Ізмаїльський район.

Відразу після оголошення тривоги керівник обласної військової адміністрації Олег Купер закликав жителів району перебувати в безпечних місцях.

Також очільник області підтверджував роботу протиповітряної оборони та нагадував, що фільмувати її категорично заборонено.

Уже після відбою повітряної тривоги керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила, що більшість БпЛА силами ППО знищено.

– На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. Є пошкоджені будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, – зауважила Наталія Гуменюк.

Другу атаку поспіль на регіон керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня називає передбачуваною.

Причина криється в тому, переконана Наталія Гуменюк, що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався й не припинив своєї діяльності після припинення дії зернової угоди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

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