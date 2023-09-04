Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

4 вересня російські війська майже чотири години поспіль атакували Одеську область ударними безпілотниками, повторивши масований удар по регіону минулої ночі.

Атака тривала кількома хвилями.

Під ударом, зокрема, перебував Ізмаїльський район.

Відразу після оголошення тривоги керівник обласної військової адміністрації Олег Купер закликав жителів району перебувати в безпечних місцях.

Також очільник області підтверджував роботу протиповітряної оборони та нагадував, що фільмувати її категорично заборонено.

Уже після відбою повітряної тривоги керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила, що більшість БпЛА силами ППО знищено.

– На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру. Є пошкоджені будівлі. Інформація про постраждалих уточнюється, – зауважила Наталія Гуменюк.

Другу атаку поспіль на регіон керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня називає передбачуваною.

Причина криється в тому, переконана Наталія Гуменюк, що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався й не припинив своєї діяльності після припинення дії зернової угоди.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Російська агресія, Росія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Успішний контрнаступ ЗСУ може змінити позицію Китаю щодо війни в Україні – експерти
Сі Цзіньпін і Зеленський
Загроза пусків Shahed та кадрові зміни в Міноборони: 558-й день війни
558-й день війни
Україна отримала секретні документи про військові аеродроми РФ: ГУР показало деталі спецоперації Синиця
РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо
У Курській області РФ безпілотник влучив в адмінбудівлю, спалахнула пожежа
РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (03.09.2023)
РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (03.09.2023)
РФ майже всю ніч атакувала Одещину дронами: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь