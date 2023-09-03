Ночная атака Одесской области: силы ПВО сбили 22 БпЛА Shahed

В ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ запустила по Одесской области 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. Из них 22 дрона уничтожено силами ПВО.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Указано, что российские оккупанты совершили несколько волн атак с южного и юго-восточного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск, рф).

Всего зафиксировано пуски 25 ударных БПЛА Shahed-136/131, которые атаковали южные районы Одесской области.

22 из них уничтожены силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

Ранее в Forbes сообщили, что Россия за август потеряла техники на $1,2 млрд.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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