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Валентина Летяк, редактор ленты

Взрывы во временно оккупированном Донецке: что известно

Бавовна в Донецьку

Местные паблики сообщают о взрывах в центре временно оккупированного Донецка, после которых начался пожар.

На фото и видео очевидцев виден столб черного дыма.

По их словам, пожар вспыхнул на автостоянке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Типичный Донецк

Война в Украине, Взрыв, Донецк, Пожар, Російська агресія
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Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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