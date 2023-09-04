Взрывы во временно оккупированном Донецке: что известно
Местные паблики сообщают о взрывах в центре временно оккупированного Донецка, после которых начался пожар.
На фото и видео очевидцев виден столб черного дыма.
По их словам, пожар вспыхнул на автостоянке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 558-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Типичный Донецк
Загрузка
Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.Татьяна Наконечная