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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: що відомо

Бавовна в Донецьку

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у центрі тимчасово окупованого Донецька, після яких почалася пожежа.

На фото та відео очевидців видно стовп чорного диму.

За їхніми словами, пожежа спалахнула на автостоянці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Типичный Донецк

Війна в Україні, Вибух, Донецьк, Пожежа, Російська агресія
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