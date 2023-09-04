Вибухи у тимчасово окупованому Донецьку: що відомо
Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у центрі тимчасово окупованого Донецька, після яких почалася пожежа.
На фото та відео очевидців видно стовп чорного диму.
За їхніми словами, пожежа спалахнула на автостоянці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Типичный Донецк
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна