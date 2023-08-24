Вспыхнул магазин: в центре Донецка среди ночи раздавались взрывы
24 августа в пока оккупированном Донецке прогремели взрывы.
О громких звуках в городе местные Telegram-каналы начали извещать в два часа ночи.
Очевидцы сразу же начали присылать фото и видео с места событий.
По их словам, в центре Донецка, на улице Панфилова, загорелся магазин.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Типичный Донецк
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко