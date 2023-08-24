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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вспыхнул магазин: в центре Донецка среди ночи раздавались взрывы

Вибухи в Донецьку 24 серпня 2023

24 августа в пока оккупированном Донецке прогремели взрывы.

О громких звуках в городе местные Telegram-каналы начали извещать в два часа ночи.

Очевидцы сразу же начали присылать фото и видео с места событий.

По их словам, в центре Донецка, на улице Панфилова, загорелся магазин.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Типичный Донецк

Взрыв, Донецк, Пожар, Російська агресія
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Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
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