В Одесской области 10-летнюю девочку изнасиловал ее родственник
В Одесской области 30-летний мужчина изнасиловал свою 10-летнюю родственницу.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.
По данным правоохранителей, мужчина пригласил к себе в гости девочку, пообещав подарить ей мобильный телефон и рюкзак. А когда та пришла к нему, то изнасиловал ее.
О неправомерных действиях мужчины сообщила мать ребенка 4 сентября около 20:00.
Полицейские расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, его поместили в изолятор временного содержания.
Сейчас с ребенком работает полицейский психолог. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в преступлении.
Напомним, в августе 67-летний житель Хмельницкой области получил 15 лет за решеткой за то, что неоднократно насиловал свою маленькую внучку.
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