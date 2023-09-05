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В Одесской области 10-летнюю девочку изнасиловал ее родственник

згвалтування, насильство, дівчинка
Фото: Pexels

В Одесской области 30-летний мужчина изнасиловал свою 10-летнюю родственницу.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчина пригласил к себе в гости девочку, пообещав подарить ей мобильный телефон и рюкзак. А когда та пришла к нему, то изнасиловал ее.

О неправомерных действиях мужчины сообщила мать ребенка 4 сентября около 20:00.

Полицейские расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, его поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас с ребенком работает полицейский психолог. Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в преступлении.

Напомним, в августе 67-летний житель Хмельницкой области получил 15 лет за решеткой за то, что неоднократно насиловал свою маленькую внучку.

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Источник: Нацполиция
Изнасилование, Насильство, Нацполиция, Одесская область
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