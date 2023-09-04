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Затолкал в туалетную кабинку. В Киеве мужчина пытался изнасиловать 12-летнего мальчика

Затолкал в туалетную кабинку. В Киеве мужчина пытался изнасиловать 12-летнего мальчика

В Киеве сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика в общественном туалете.

Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что мальчик вместе с родителями отдыхал в парке Партизанская слава. Около 20:00 ребенок пошел в туалет, который находился неподалеку.

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— В это время за ним зашел неизвестный, силой затолкал малолетнего в кабинку и пытался изнасиловать, — говорится в сообщении.

На крики ребенка прибежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец задержал злоумышленника и передал правоохранителям.

43-летнему ранее не судимому киевлянину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 УК (покушение на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия).

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее о подозрении сообщили российскому военному, который на оккупированной Херсонщине заставлял девушек употреблять алкоголь и насиловал их.

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Источник, фото: полиция Киева

Изнасилование, Київ, Полиция
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