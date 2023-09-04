Затолкал в туалетную кабинку. В Киеве мужчина пытался изнасиловать 12-летнего мальчика
В Киеве сообщили о подозрении 43-летнему мужчине, который пытался изнасиловать 12-летнего мальчика в общественном туалете.
Об этом сообщает полиция Киева.
Указано, что мальчик вместе с родителями отдыхал в парке Партизанская слава. Около 20:00 ребенок пошел в туалет, который находился неподалеку.
— В это время за ним зашел неизвестный, силой затолкал малолетнего в кабинку и пытался изнасиловать, — говорится в сообщении.
На крики ребенка прибежал прохожий и выбил дверь кабинки. Очевидец задержал злоумышленника и передал правоохранителям.
43-летнему ранее не судимому киевлянину сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 УК (покушение на изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия).
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее о подозрении сообщили российскому военному, который на оккупированной Херсонщине заставлял девушек употреблять алкоголь и насиловал их.
Источник, фото: полиция Киева
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