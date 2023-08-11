В Хмельницкой области дед изнасиловал свою внучку: суд отправил его за решетку на 15 лет

В Хмельницкой области 67-летний мужчина получил 15 лет за решеткой за то, что неоднократно насиловал свою маленькую внучку.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что дедушка пригласил к себе внучку на ее день рождения под предлогом подарить деньги. Тогда девочке исполнилось 11 лет.

Мужчина закрыл дверь в комнату и изнасиловал ребенка. В этот момент как раз в комнату зашла мама девочки, она и сообщила в правоохранительные органы.

Впоследствии выяснили, что это был не первый случай совершения им сексуального насилия в отношении внучки. До приговора суда мужчину арестовали.

По публичному обвинению ювенальных прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры мужчина признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка (ч. 4, ч. 6 ст. 153 УК Украины).

Источник : Офис генпрокурора

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