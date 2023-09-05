Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
На зустрічі Ердогана з Путіним стався конфуз, який спантеличив диктатора
Надзвичайні події
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич

згвалтування, насильство, дівчинка
Фото: Pexels

На Одещині 30-річний чоловік зґвалтував свою 10-річну родичку.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловік запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. А коли та прийшла до нього, то зґвалтував її.

Про неправомірні дії чоловіка повідомила мати дитини 4 вересня близько 20:00.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі з дитиною працює поліцейський психолог. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у злочині.

Нагадаємо, у серпні 67-річний житель Хмельниччини отримав 15 років за ґратами за те, що неодноразово ґвалтував свою маленьку онуку.

Читайте також
Заштовхав у туалетну кабінку. У Києві чоловік намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич

Джерело: Нацполіція
Зґвалтування, Насильство, Нацполіція, Одеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін не отримав бажаного, тому РФ може готувати нові удари по Півдню – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Знову хибні виклики: уночі на вокзалах і в кількох медзакладах Києва шукали вибухівку
Нацполіція
Заштовхав у туалетну кабінку. У Києві чоловік намагався зґвалтувати 12-річного хлопчика
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
Споював алкоголем і ґвалтував дівчат на окупованій Херсонщині. Військовому РФ повідомили про підозру
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
ППО знищила 23 із 32 Шахедів – Повітряні сили
Дрон-камікадзе, Shahed

Завантаження

Ігри
Відео
Масштабні перевірки ВЛК: що буде з ухилянтами

Один із викликів для нового очільника Міноборони – подолання корупції під час мобілізації до лав ЗСУ. Масштабні перевірки територіальних центрів комплектування показали, що корупційні схеми працюють на різних рівнях.

Оксана Михайлова
Обстріли майже щохвилини: як живе Херсон сьогодні
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь