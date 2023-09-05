На Одещині 10-річну дівчинку зґвалтував її родич

На Одещині 30-річний чоловік зґвалтував свою 10-річну родичку.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, чоловік запросив до себе у гості дівчинку, пообіцявши подарувати їй мобільний телефон і рюкзак. А коли та прийшла до нього, то зґвалтував її.

Про неправомірні дії чоловіка повідомила мати дитини 4 вересня близько 20:00.

Поліцейські розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі з дитиною працює поліцейський психолог. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у злочині.

Нагадаємо, у серпні 67-річний житель Хмельниччини отримав 15 років за ґратами за те, що неодноразово ґвалтував свою маленьку онуку.

Джерело : Нацполіція

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