СБУ ликвидировала схемы уклонения от призыва в трех областях: задержали чиновника ВВК

Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях и задержала организаторов сделок.

Как выяснили следователи, дельцы за деньги предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.

За свои услуги они правили от $7 тыс. с одного уклониста. Сумма зависела от региона и срочности решения вопроса.

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В Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии. За взятки чиновник обещал своим клиентам помощь в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гумпомощи.

В Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов. После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в штат специально созданных предприятий-перевозчиков, которые осуществляли зарубежные перевозки. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу восьмерых дальнобойщиков с фейковыми документами.

На Львовщине разоблачили местного уголовника, который создал фиктивную фирму международных транспортных перевозок.

К незаконной деятельности он привлек трех сообщников. От имени фейковой компании они пытались наладить выезд уклонистов за границу якобы для переправки коммерческих грузов.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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