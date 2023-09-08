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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК

СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку у Львівській, Черкаській та Сумській областях та затримала організаторів оборудок. 

Як з’ясували слідчі, ділки за гроші пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених посвідок волонтерів або водіїв міжнародних рейсів.

За свої послуги вони брали від $7 тис. з одного ухилянта. Сума залежала від регіону і терміновості розв’язання питання.

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У Черкасах затримано представника військово-лікарської комісії. За хабарі посадовець обіцяв своїм клієнтам допомогу в оформленні статусу волонтера для подальшого виїзду за кордон нібито для перевезення гумдопомоги. 

У Сумах ліквідовано схему незаконного виїзду за межі України як водіїв міжнародних вантажних рейсів. Після одержання грошей зловмисники оформлювали своїх клієнтів до штату спеціально створених підприємств-перевізників, які здійснювали зарубіжні перевезення. Співробітники СБУ затримали зловмисників на спробі нелегального переправлення через кордон вісьмох далекобійників з фейковими документами. 

На Львівщині викрито місцевого кримінальника, який створив фіктивну фірму міжнародних транспортних перевезень. 

СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК
СБУ ліквідувала схеми ухилення від призову у трьох областях: затримали посадовця ВЛК

До незаконної діяльності він залучив трьох спільників. Від імені фейкової компанії вони намагались налагодити виїзд ухилянтів за кордон начебто для переправлення комерційних вантажів. 

За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років в’язниці. 

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Джерело: СБУ
Львівська область, мобілізація, СБУ, Сумська область, Черкаська область
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