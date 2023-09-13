Удар по десантному кораблю и подлодке РФ: что известно

13 сентября Минобороны РФ после многочисленных ночных взрывов в пока оккупированном Севастополе подтвердило повреждение двух своих кораблей.

Единственным уточнением, которым ограничилось российское оборонное ведомство, было упоминание о том, что оба судна находились на ремонте.

Называть, какие корабли не выдержали ночной атаки, в Минобороны России не стали.

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Что известно о поврежденных 13 сентября кораблях

Пока в Минобороны России умалчивают, какие корабли попали под удар, росСМИ активно выдвигают собственные версии.

Так, сначала была информация, что серьезные повреждения получил большой десантный корабль (БДК) Цезарь Куников или однотипный Новочеркасск.

По другой версии, которая получила наибольшее распространение, под удар мог попасть БДК проекта 775 Минск.

Второе пораженное судно – это, вероятно, дизель-электрическая подлодка Ростов-на-Дону, являющаяся носителем ракет Калибр KILO.

Реакция Украины на ночные взрывы в Крыму

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили поражение крупного десантного корабля и повреждение подлодки флота РФ.

Отреагировал на событие и командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Генерал-лейтенант поблагодарил пилотов Воздушных сил ВСУ за отличную боевую работу, “пока оккупантов “штормит” и они до сих пор приходят в себя от ночной “бавовны” в Севастополе”.

– Продолжение следует… – загадочно заметил Николай Олещук.

Что известно о “бавовне” в Крыму

13 сентября после ряда взрывов разразился масштабный пожар на Севастопольском морском заводе.

В Минобороны России заявили, что силы противовоздушной обороны якобы уничтожили семь из десяти крылатых ракет, летевших в сторону завода.

Три “несбитых” ракеты повредили два находившихся на ремонте корабля.

Черноморский флот РФ, убеждают в Минобороны РФ, пытались атаковать и три безэкипажных катера.

Но их всех якобы ликвидировал патрульный корабль Василий Быков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 567-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Николай Олещук, Минобороны России

Фото: Минобороны России

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