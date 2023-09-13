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Татьяна Забожко, редактор ленты

В Севастополе пылает морской завод: взрывы в городе слышны до сих пор

Пожежа на Севастопольському морському заводі 13 вересня 2023

В оккупированном Севастополе во второй раз с начала суток 13 сентября раздаются взрывы.

По свидетельству местных, сейчас громко в центре города.

Тем временем в три ночи после минимум семи взрывов огнем охватило Севастопольский морской завод.

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Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что российская “противовоздушная оборона отработала по ракетам”.

Правда, пожару, вспыхнувшему в районе Южной бухты после той “работы ПВО”, пришлось присвоить четвертый уровень сложности.

Уже утром, прибыв на южную площадку морского завода, так называемый губернатор заверил, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет.

По словам Развожаева, пострадали 24 человека. Четверо из них, убеждает “губернатор”, – в состоянии средней степени тяжести.

В Минобороны России заявили, что силы ПВО якобы уничтожили семь из десяти крылатых ракет.

А патрульный корабль Василий Быков ликвидировал все три безэкипажных катера, якобы атаковавших корабли Черноморского флота.

Три “несбитых” ракеты повредили два находящихся на ремонте корабля.

Источник: Михаил Развожаев, Минобороны России

Фото: Крымский ветер

Крым, Севастополь
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