В Севастополе пылает морской завод: взрывы в городе слышны до сих пор
В оккупированном Севастополе во второй раз с начала суток 13 сентября раздаются взрывы.
По свидетельству местных, сейчас громко в центре города.
Тем временем в три ночи после минимум семи взрывов огнем охватило Севастопольский морской завод.
Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что российская “противовоздушная оборона отработала по ракетам”.
Правда, пожару, вспыхнувшему в районе Южной бухты после той “работы ПВО”, пришлось присвоить четвертый уровень сложности.
Уже утром, прибыв на южную площадку морского завода, так называемый губернатор заверил, что никакой опасности для гражданских объектов в городе нет.
По словам Развожаева, пострадали 24 человека. Четверо из них, убеждает “губернатор”, – в состоянии средней степени тяжести.
В Минобороны России заявили, что силы ПВО якобы уничтожили семь из десяти крылатых ракет.
А патрульный корабль Василий Быков ликвидировал все три безэкипажных катера, якобы атаковавших корабли Черноморского флота.
Три “несбитых” ракеты повредили два находящихся на ремонте корабля.
Источник: Михаил Развожаев, Минобороны России
Фото: Крымский ветер
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко