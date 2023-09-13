Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо

13 вересня Міноборони РФ після численних нічних вибухів у поки що окупованому Севастополі підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

Єдиним уточненням, яким обмежилося російське оборонне відомство, була згадка про те, що обидва судна перебували на ремонті.

Називати, які саме кораблі не витримали нічної атаки, у Міноборони Росії не стали.

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Що відомо про пошкоджені 13 вересня кораблі

Поки в Міноборони Росії замовчують, які саме кораблі потрапили під удар, росЗМІ активно висувають власні версії.

Так, спершу була інформація, що серйозних пошкоджень зазнав великий десантний корабель (ВДК) Цезар Куніков або однотипний Новочеркаськ.

За іншою версією, яка набула найбільшого поширення, під удар міг потрапити ВДК проєкту 775 Мінськ.

Друге уражене судно – це, імовірно, дизель-електричний підводний човен Ростов-на-Дону, що є носієм ракет Калібр KILO.

Реакція України на нічні вибухи в Криму

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили ураження великого десантного корабля та пошкодження підводного човна флоту РФ.

Відреагував на подію й командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Генерал-лейтенант подякував пілотам Повітряних сил ЗСУ за чудову бойову роботу, “поки окупантів “штормить” і вони досі оговтуються від нічної “бавовни” в Севастополі”.

– Далі буде… – загадково зауважив Микола Олещук.

Що відомо про “бавовну” в Криму

13 вересня після низки вибухів спалахнула масштабна пожежа на Севастопольському морському заводі.

У Міноборони Росії заявили, що сили протиповітряної оборони буцімто знищили сім із десяти крилатих ракет, які летіли в бік заводу.

Три “незбиті” ракети пошкодили два кораблі, що перебували на ремонті.

Чорноморський флот РФ, переконують у Міноборони РФ, намагались атакувати й три безекіпажні катери.

Але їх усіх буцімто ліквідував патрульний корабель Василь Биков.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Микола Олещук, Міноборони Росії

Фото: Міноборони Росії

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