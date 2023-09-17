Умер бывший глава Херсонщины Геннадий Лагута
Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута.
О преждевременной смерти эксглавы Херсонщины 17 сентября сообщил нынешний глава ОВА Александр Прокудин.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту на должность главы ОГА вместо Сергея Козыря 26 октября 2021 года.
И Лагута, и его предшественник Сергей Козырь баллотировались в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины 31 октября 2021 года в одномандатном избирательном округе №184.
Козырь выдвигался от партии Слуга народа, а Геннадий Лагута – от партии тогдашнего мэра Херсона Игоря Колихаева Нам тут жити.
После назначения на должность главы ОГА Геннадий Лагута снял свою кандидатуру в пользу Сергея Козыря.
В конце концов возглавлял область Геннадий Лагута восемь месяцев.
28 июня 2022 года Кабинет министров Украины согласовал его увольнение с этой должности.
Источник: Александр Прокудин
Фото: Александр Прокудин
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