Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Херсонской областной госадминистрации. Новым главой области стал Геннадий Лагута.

Так, на официальном сайте главы государства появилось два указа. Первый ( № 552) – об увольнении Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА.

А второй ( № 553) – о назначении Лагуты новым главой облгосадминистрации.

Следует отметить, что смена главы Херсонской ОГА произошла за несколько дней до проведения в области довыборов в Верховную Раду (в одномандатном избирательном округе № 184).

Уволенный Сергей Козырь баллотируется на них в нардепы от партии Слуга народа.

Выдвигался в нардепы и новоназначенный глава ОГА Геннадий Лагута (от партии мэра Херсона Игоря Колыхаева Нам здесь жить).

Лагуту сегодня представил общине области заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он сообщил, что кадровые изменения связаны с баллотированием предыдущего главы ОГА Козыря в нардепы.

Что известно о новом руководителе области?

• Биография

Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске (Запорожская область).

Имеет высшее образование. В 1996 году окончил Бердянский государственный педагогический институт (специальность учителя трудового обучения и физики), а в 2016 году – Межрегиональную академию управления персоналом (специальность юрист).

В 2010 году он был избран депутатом Чапаевского сельского совета Харьковской области. А в 2015 году баллотировался в Херсонский городской совет от партии Оппозиционный блок, однако не прошел.

Во время местных выборов осенью 2020 года Лагута стал депутатом Херсонского областного совета (от партии Нам здесь жить). Впоследствии был назначен заместителем главы облсовета Херсона.

Кроме того, он был уполномоченным лицом (руководителем) партии Нам здесь жить.

В сентябре 2021 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Геннадия Лагуту кандидатом в нардепы на довыборах в Верховную Раду в округе №184.

После назначения на должность главы Херсонской ОГА Лагута объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата в нардепы от Слуги народа Сергея Козыря.

Лагута женат, имеет дочь.

• Декларация

Согласно поданной в ЦИК декларации, Геннадий Лагута владеет квартирой в Херсоне площадью 80,7 кв. м и земельным участком на 1000 кв. м в Херсонской области.

В собственности нового руководителя Херсонской ОГА есть два легковых автомобиля: Ford Focus 2013 года выпуска (стоимостью 200 тыс. грн), а также Ford KUGA 2019 года выпуска (стоимость которого составляет более 801 тыс. грн).

За 2020 год Лагута получил зарплату в размере 81 116 грн в благотворительном фонде Игоря Колыхаева Нам здесь жить, а также 24 457 грн как заместитель главы и депутат облсовета.

Кроме того, он задекларировал доход от отчуждения движимого имущества – 50 тыс. грн.

В декларацию Лагута внес наличные денежные средства (250 тыс. грн) и денежные средства на счете в банке (14 341 грн).

31 октября 2021 года состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

Выборы назначили потому, что ранее избранные в этих округах нардепы досрочно лишились мандатов: Игорь Колыхаев (184-й округ) стал мэром Херсона, а Александр Скичко (197-й округ) – главой Черкасской ОГА.

Центральная избирательная комиссия уже утвердила форму, цвет и текст избирательных бюллетеней на довыборы.

Источник: Офис президента Украины, Чесно, ОПОРА, Центральная избирательная комиссия