РФ попала ракетами в зернохранилище и сельхозугодье Одесчины – ОВА
Утром 17 сентября противовоздушная оборона уничтожила над Одесской областью пять ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 и два ударных дрона Shahed-136/131.
Однако не все ракеты удалось уничтожить над регионом.
Вражеские боеприпасы попали по территории Березовского района.
– Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру – угодья и зернохранилища, – отметил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В настоящее время на месте работают все службы.
Напомним, что 17 сентября российские войска атаковали Украину 10 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шестью ударными беспилотниками Shahed-136/131.
Украинские защитники уничтожили все шесть ударных БПЛА.
Пять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были уничтожены над Одесской областью, а еще одна – над Днепропетровской областью.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Кипер
Фото: Силы обороны Юга Украины
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