РФ попала ракетами в зернохранилище и сельхозугодье Одесчины – ОВА

Утром 17 сентября противовоздушная оборона уничтожила над Одесской областью пять ракет типа Х-101/Х-555/Х-55 и два ударных дрона Shahed-136/131.

Однако не все ракеты удалось уничтожить над регионом.

Вражеские боеприпасы попали по территории Березовского района.

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– Российские террористы повредили сельскохозяйственную инфраструктуру – угодья и зернохранилища, – отметил руководитель областной военной администрации Олег Кипер.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В настоящее время на месте работают все службы.

Напомним, что 17 сентября российские войска атаковали Украину 10 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 и шестью ударными беспилотниками Shahed-136/131.

Украинские защитники уничтожили все шесть ударных БПЛА.

Пять ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были уничтожены над Одесской областью, а еще одна – над Днепропетровской областью.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Кипер

Фото: Силы обороны Юга Украины

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