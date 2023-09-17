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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ поцілила ракетами в зерносховище та сільгоспугіддя Одещини – ОВА

Обстріл Одеської області 17 вересня 2023

Уранці 17 вересня протиповітряна оборона знищила над Одеською областю п’ять ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 та два ударних дрони Shahed-136/131.

Однак не всі ракети вдалось знищити над регіоном.

Ворожі боєприпаси поцілили по території Березівського району.

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– Російські терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру – угіддя та зерносховище, – зазначив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

На щастя, минулося без постраждалих.

Наразі на місці працюють усі служби.

Нагадаємо, що 17 вересня російські війська атакували Україну 10 крилатими ракетами повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та шістьма ударними безпілотниками Shahed-136/131.

Українські захисники знищили всі шість ударних БпЛА.

П’ять ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 було знищено над Одеською областю, а ще одну – над Дніпропетровською областю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Кіпер

Фото: Сили оборони Півдня України

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