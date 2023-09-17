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Татьяна Забожко, редактор ленты

Россияне утверждают, что у берегов Крыма сбили шесть БпЛА

дрон
Фото: Unsplash

Российские оккупанты утверждают, что ночью 17 сентября якобы отбили атаку беспилотников на пока захваченный ими Крым.

В Минобороны России заявляют, что атака продолжалась около часа.

За это время к полуострову якобы направлялось несколько групп БпЛА.

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Первые два, уверяют в оборонном ведомстве РФ, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила у западного побережья полуострова Крым около 01:15.

Еще через полчаса северо-западное и восточное побережье Крыма, добавляют в Минобороны РФ, атаковали еще четыре дрона.

И к 02:20 все беспилотники были ликвидированы россиянами.

Напомним, что вражеская ПВО работала ночью не только в Крыму.

Еще два БпЛА якобы приземлили в Московской области.

Однако о пожаре в резервуаре с топливом после падения дрона в городе Орел в Минобороны РФ решили не упоминать.

О происшествии отчитался только губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны России

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Крым, Міноборони РФ, Москва, Російська агресія, РФ
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