Росіяни стверджують, що біля берегів Криму збили шість БпЛА
Російські окупанти стверджують, що вночі 17 вересня буцімто відбили атаку безпілотників на поки що захоплений ними Крим.
У Міноборони Росії заявляють, що атака тривала близько години.
За цей час до півострова буцімто прямувало кілька груп БпЛА.
Перші два, запевняють в оборонному відомстві РФ, російська протиповітряна оборона нібито знищила біля західного узбережжя півострова Крим близько 01.15.
Ще за пів години північно-західне та східне узбережжя Криму, додають у Міноборони РФ, атакували ще чотири дрони.
І до 02:20 усі безпілотники буцімто були ліквідовані росіянами.
Нагадаємо, що ворожа ППО мала роботу вночі не лише в Криму.
Ще два БпЛА нібито приземлили в Московській області.
Однак про пожежу в резервуарі з паливом після падіння дрона в місті Орел у Міноборони РФ вирішили не згадувати.
Про надзвичайну подію відзвітував лише губернатор Орловської області Андрій Кличков.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Міноборони Росії
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