Росіяни стверджують, що біля берегів Криму збили шість БпЛА

Російські окупанти стверджують, що вночі 17 вересня буцімто відбили атаку безпілотників на поки що захоплений ними Крим.

У Міноборони Росії заявляють, що атака тривала близько години.

За цей час до півострова буцімто прямувало кілька груп БпЛА.

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Перші два, запевняють в оборонному відомстві РФ, російська протиповітряна оборона нібито знищила біля західного узбережжя півострова Крим близько 01.15.

Ще за пів години північно-західне та східне узбережжя Криму, додають у Міноборони РФ, атакували ще чотири дрони.

І до 02:20 усі безпілотники буцімто були ліквідовані росіянами.

Нагадаємо, що ворожа ППО мала роботу вночі не лише в Криму.

Ще два БпЛА нібито приземлили в Московській області.

Однак про пожежу в резервуарі з паливом після падіння дрона в місті Орел у Міноборони РФ вирішили не згадувати.

Про надзвичайну подію відзвітував лише губернатор Орловської області Андрій Кличков.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

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