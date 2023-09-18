Жители Токмака и района сообщают о мощном взрыве — Федоров
Во временно оккупированном Токмаке и районе жители Запорожской области услышали мощный взрыв. Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров.
— О мощном взрыве сообщают жители Токмака и района. Кроме того, о громком вечере сообщают и жители временно оккупированного Севастополя. Что же на этот раз случилось у оккупантов? Ждем подробностей от Генштаба, — отметил мэр.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 571-е сутки.
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