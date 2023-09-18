Жителі Токмаку і району повідомляють про потужний вибух – Федоров

У тимчасово окупованому Токмаку та районі жителі Запорізької області почули потужний вибух. Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров.

– Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Крім того, про гучний вечір повідомляють і жителі тимчасово окупованого Севастополя. Що ж на цей раз трапилось в окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу, – зазначив мер.

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