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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Жителі Токмаку і району повідомляють про потужний вибух – Федоров

Жителі Токмаку і району повідомляють про потужний вибух – Федоров
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Токмаку та районі жителі Запорізької області почули потужний вибух. Про це повідомив міський глава Мелітополя Іван Федоров.

– Про потужний вибух повідомляють жителі Токмаку та району. Крім того, про гучний вечір повідомляють і жителі тимчасово окупованого Севастополя. Що ж на цей раз трапилось в окупантів? Чекаємо подробиць від Генштабу, – зазначив мер.

Вибух у Токмаку та районі 17 вересня 2023 – що відомо про вибух у Запорізькій області

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Токмак
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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Жителі Токмаку і району повідомляють про потужний вибух – Федоров
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Жителі Токмаку і району повідомляють про потужний вибух – Федоров
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