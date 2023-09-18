ПВО уничтожила все 17 ракет и 18 из 24 БпЛА – Воздушные силы
18 сентября российские войска выпустили по Украине 24 ударных беспилотника типа Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Дроны атаковали Николаевскую и Одесскую области из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и мыса Чауда из пока оккупированного Крыма.
Крылатые ракеты запустили восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгоградской области.
В конце концов, противовоздушная оборона уничтожила все 17 крылатых ракет в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.
Вдоль маршрута следования ПВО приземлила и 18 из 24 беспилотников.
Как подчеркнула в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россияне традиционно применяют большую мощность средств поражения.
– Это и ракеты, и дроны. Атаки и смешанные, и волнами, и группами, с постоянным изменением направлений. Такое маневрирование направлено на то, чтобы выявлять, где и как расположены системы противовоздушной обороны, и, в частности, истощать систему ПВО, – утверждает Наталья Гуменюк.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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