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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО уничтожила все 17 ракет и 18 из 24 БпЛА – Воздушные силы

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

18 сентября российские войска выпустили по Украине 24 ударных беспилотника типа Shahed-136/131 и 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Дроны атаковали Николаевскую и Одесскую области из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, и мыса Чауда из пока оккупированного Крыма.

Крылатые ракеты запустили восемь бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из Волгоградской области.

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В конце концов, противовоздушная оборона уничтожила все 17 крылатых ракет в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

Вдоль маршрута следования ПВО приземлила и 18 из 24 беспилотников.

Как подчеркнула в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, россияне традиционно применяют большую мощность средств поражения.

– Это и ракеты, и дроны. Атаки и смешанные, и волнами, и группами, с постоянным изменением направлений. Такое маневрирование направлено на то, чтобы выявлять, где и как расположены системы противовоздушной обороны, и, в частности, истощать систему ПВО, – утверждает Наталья Гуменюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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