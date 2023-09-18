ППО знищила всі 17 ракет та 18 із 24 БпЛА – Повітряні сили

18 вересня російські війська випустили по Україні 24 ударних безпілотники типу Shahed-136/131 та 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Дрони атакували Миколаївську та Одеську області з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, та мису Чауда з поки що окупованого Криму.

Крилаті ракети запустили вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із Волгоградської області.

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Протиповітряна оборона знищила всі 17 крилатих ракет у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Уздовж маршруту слідування ППО приземлила й 18 із 24 безпілотників.

Як наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, росіяни традиційно застосовують велику потужність засобів ураження.

– Це і ракети, і дрони. Атаки й мішані, і хвилями, і групами, з постійною зміною напрямків. Таке маневрування й спрямоване на те, щоб виявляти, де та як розташовані системи протиповітряної оборони, і, зокрема, виснажувати систему ППО, – стверджує Наталія Гуменюк.

Водночас речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначає: те, що сьогодні вдалось знищити всі 100% ракет, – це удача та професіоналізм наших воїнів.

Від удачі, наголошує Юрій Ігнат, багато залежить, адже не завжди є засоби ураження, які до того ж противник намагається обійти.

Тим часом Шахеди, яких сьогодні було знищено 18 із 24, є складною ціллю для протиповітряної оборони, адже, попри незначні розміри та швидкість, вони створені для того, щоб долати систему ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

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