Медики как раз спасали раненых: РФ атаковала карету скорой в Херсонской области

18 сентября российские войска атаковали карету скорой помощи в Николаевке Херсонской области.

В момент вражеского удара, отмечают в областной военной администрации, медики как раз оказывали помощь раненым.

По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали.

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Повреждение получил только служебный автомобиль.

Напомним, что накануне Николаевка была под обстрелом около 21:00.

Тогда погиб 40-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения.

Вражеские удары в области не прекращались и ночью.

В Херсоне погиб 72-летний мужчина. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

В Кизомысе в результате попадания в частный дом от ранений умерла пожилая женщина. 60-летний мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу.

В Ольговке после обстрела в больницу с ранениями увезли 63-летнюю женщину.

Утром на людей, находившихся возле автостанции в Бериславе, оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку.

В медучреждение госпитализировали мужчин 56, 73 и 75 лет, а также 67-летнюю женщину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Минздрав

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