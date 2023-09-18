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Татьяна Забожко, редактор ленты

Медики как раз спасали раненых: РФ атаковала карету скорой в Херсонской области

Швидка допомога

18 сентября российские войска атаковали карету скорой помощи в Николаевке Херсонской области.

В момент вражеского удара, отмечают в областной военной администрации, медики как раз оказывали помощь раненым.

По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали.

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Повреждение получил только служебный автомобиль.

Напомним, что накануне Николаевка была под обстрелом около 21:00.

Тогда погиб 40-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения.

Вражеские удары в области не прекращались и ночью.

В Херсоне погиб 72-летний мужчина. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

В Кизомысе в результате попадания в частный дом от ранений умерла пожилая женщина. 60-летний мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу.

В Ольговке после обстрела в больницу с ранениями увезли 63-летнюю женщину.

Утром на людей, находившихся возле автостанции в Бериславе, оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку.

В медучреждение госпитализировали мужчин 56, 73 и 75 лет, а также 67-летнюю женщину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Минздрав

Война в Украине, Російська агресія, РФ, Херсонская область, швидка допомога
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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