Медики как раз спасали раненых: РФ атаковала карету скорой в Херсонской области
18 сентября российские войска атаковали карету скорой помощи в Николаевке Херсонской области.
В момент вражеского удара, отмечают в областной военной администрации, медики как раз оказывали помощь раненым.
По предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали.
Повреждение получил только служебный автомобиль.
Напомним, что накануне Николаевка была под обстрелом около 21:00.
Тогда погиб 40-летний мужчина, еще один местный житель получил ранения.
Вражеские удары в области не прекращались и ночью.
В Херсоне погиб 72-летний мужчина. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.
В Кизомысе в результате попадания в частный дом от ранений умерла пожилая женщина. 60-летний мужчина в состоянии средней тяжести был госпитализирован в больницу.
В Ольговке после обстрела в больницу с ранениями увезли 63-летнюю женщину.
Утром на людей, находившихся возле автостанции в Бериславе, оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку.
В медучреждение госпитализировали мужчин 56, 73 и 75 лет, а также 67-летнюю женщину.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 572-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Херсонская ОВА
Фото: Минздрав
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