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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Медики саме рятували поранених: РФ атакувала карету швидкої на Херсонщині

Швидка допомога

18 вересня російські війська атакували карету швидкої допомоги в Миколаївці Херсонської області.

У момент ворожого удару, наголошують в обласній військовій адміністрації, медики саме надавали допомогу пораненим.

За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали.

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Пошкоджень зазнав лише службовий автомобіль.

Нагадаємо, що напередодні Миколаївка була під обстрілом близько 21:00.

Тоді загинув 40-річний чоловік, ще один місцевий житель дістав поранення.

Ворожі удари в області не припинялися й уночі.

У Херсоні загинув 72-річний чоловік. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

У Кізомисі внаслідок влучання в приватний будинок від поранень померла літня жінка. 60-річного чоловіка в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

В Ольгівці після обстрілу до лікарні з пораненнями повезли 63-річну жінку.

Уранці на людей, які перебували поблизу автостанції в Бериславі, окупанти скинули з безпілотника вибухівку.

До медзакладу госпіталізували чоловіків 56, 73 та 75 років, а також 67-річну жінку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область, швидка допомога
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