Медики саме рятували поранених: РФ атакувала карету швидкої на Херсонщині
18 вересня російські війська атакували карету швидкої допомоги в Миколаївці Херсонської області.
У момент ворожого удару, наголошують в обласній військовій адміністрації, медики саме надавали допомогу пораненим.
За попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали.
Пошкоджень зазнав лише службовий автомобіль.
Нагадаємо, що напередодні Миколаївка була під обстрілом близько 21:00.
Тоді загинув 40-річний чоловік, ще один місцевий житель дістав поранення.
Ворожі удари в області не припинялися й уночі.
У Херсоні загинув 72-річний чоловік. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.
У Кізомисі внаслідок влучання в приватний будинок від поранень померла літня жінка. 60-річного чоловіка в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.
В Ольгівці після обстрілу до лікарні з пораненнями повезли 63-річну жінку.
Уранці на людей, які перебували поблизу автостанції в Бериславі, окупанти скинули з безпілотника вибухівку.
До медзакладу госпіталізували чоловіків 56, 73 та 75 років, а також 67-річну жінку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 572-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: МОЗ
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