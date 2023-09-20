Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону
Утром 20 сентября в Херсоне прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители.
Воздушная тревога в регионе в это время не была объявлена.
Обновлено в 09:51. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подтвердил, что армия РФ нанесла очередной удар по областному центру.
– Обстреляны разные районы города. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места! – призвал местных жителей Роман Мрочко.
Напомним, что накануне россияне выпустили по Херсону 23 снаряда.
В частности, российские войска обстреляли троллейбус в областном центре.
На месте происшествия погиб 49-летний сержант полиции Андрей Тарчинский, находившийся в момент удара неподалеку.
С ранениями в больницу госпитализировали двух мужчин – 33-х и 57-ми лет.
Впоследствии в медучреждении остановилось сердце 57-летнего пострадавшего херсонца.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Роман Мрочко
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