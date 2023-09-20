Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону

Утром 20 сентября в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители.

Воздушная тревога в регионе в это время не была объявлена.

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Обновлено в 09:51. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подтвердил, что армия РФ нанесла очередной удар по областному центру.

– Обстреляны разные районы города. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места! – призвал местных жителей Роман Мрочко.

Напомним, что накануне россияне выпустили по Херсону 23 снаряда.

В частности, российские войска обстреляли троллейбус в областном центре.

На месте происшествия погиб 49-летний сержант полиции Андрей Тарчинский, находившийся в момент удара неподалеку.

С ранениями в больницу госпитализировали двух мужчин – 33-х и 57-ми лет.

Впоследствии в медучреждении остановилось сердце 57-летнего пострадавшего херсонца.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Роман Мрочко

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