Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 20 сентября в Херсоне прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители.

Воздушная тревога в регионе в это время не была объявлена.

Сейчас смотрят

Карта повітряних тривог 20 вересня 2023

Обновлено в 09:51. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко подтвердил, что армия РФ нанесла очередной удар по областному центру.

– Обстреляны разные районы города. Будьте осторожны! Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места! – призвал местных жителей Роман Мрочко.

Напомним, что накануне россияне выпустили по Херсону 23 снаряда.

В частности, российские войска обстреляли троллейбус в областном центре.

На месте происшествия погиб 49-летний сержант полиции Андрей Тарчинский, находившийся в момент удара неподалеку.

С ранениями в больницу госпитализировали двух мужчин – 33-х и 57-ми лет.

Впоследствии в медучреждении остановилось сердце 57-летнего пострадавшего херсонца.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 574-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Источник: Роман Мрочко

Война в Украине, Взрыв, Новости Херсона, Російська агресія, РФ, Херсон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выезд за границу 2023: могут ли мужчины с инвалидностью покидать территорию Украины
закордонний паспорт України
СБУ обезвредила агентурную сеть российского ГРУ, которая действовала на оборонном заводе Николаевщины
сбу розвідка
В России упал истребитель Су-34
Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону
Всеобщая мобилизация в Украине 2023: кто имеет право вручать повестки
Військовий, мобілізація
Путин должен осознать, что государства ООН серьезно относятся к выполнению своих принципов — Шольц
Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Клещиевки уже нет, а Часов Яр методично уничтожают: репортаж с передовой
Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону
Постоянные пытки и угрозы: история британца, который пережил русский плен
Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Под обстрелом – несколько районов: РФ нанесла удар по Херсону
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь