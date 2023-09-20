Під обстрілом – кілька районів: РФ завдала удару по Херсону

Уранці 20 вересня в Херсоні прогриміли вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі.

Повітряна тривога в регіоні в цей час не була оголошена.

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Оновлено о 09:51. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко підтвердив, що армія РФ завдала чергового удару по обласному центру.

– Обстріляні різні райони міста. Будьте обережні! Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць! – закликав місцевих жителів Роман Мрочко.

Нагадаємо, що напередодні росіяни випустили по Херсону 23 снаряди.

Зокрема, російські війська обстріляли тролейбус в обласному центрі.

На місці події загинув 49-річний сержант поліції Андрій Тарчинський, який у момент удару перебував неподалік.

З пораненнями до лікарні госпіталізували двох чоловіків – 33-х та 57-ми років.

Згодом у медзакладі зупинилося серце 57-річного постраждалого херсонця.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 574-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Роман Мрочко

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