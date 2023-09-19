В Херсоне оккупанты обстреляли троллейбус: ранены двое мужчин, есть погибший
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, к сожалению, есть погибший.
Об этом сообщил Роман Мрочко, глава Херсонской городской военной администрации.
Обстрел города произошел в 09:35. Вражеские снаряды попали в троллейбус №9 на ул. Нефтяников.
Ранения получили двое мужчин — 33 и 57 лет. Их госпитализировали.
К сожалению, погиб 49-летний старший сержант полиции, который находился рядом.
Также в результате попадания загорелось складское здание.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: Александр Прокудин
Загрузка
От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская