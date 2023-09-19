В Херсоне оккупанты обстреляли троллейбус: ранены двое мужчин, есть погибший

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона, к сожалению, есть погибший.

Об этом сообщил Роман Мрочко, глава Херсонской городской военной администрации.

Обстрел города произошел в 09:35. Вражеские снаряды попали в троллейбус №9 на ул. Нефтяников.

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Ранения получили двое мужчин — 33 и 57 лет. Их госпитализировали.

К сожалению, погиб 49-летний старший сержант полиции, который находился рядом.

Также в результате попадания загорелось складское здание.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Александр Прокудин

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