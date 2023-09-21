СБУ и ВСУ поразили секретный штаб оккупантов в Мелитополе — СМИ

Украинские Вооруженные силы вместе со Службой безопасности Украины нанесли удар по секретной базе оккупантов во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщили источники УП в СБУ.

По словам неназванного представителя спецслужбы, сначала СБУ смогла выявить, где именно оккупанты организовали свой штаб. После того, как было выяснено, что целью является местный моторный завод, информация была передана украинским военным. Впоследствии, совместными усилиями, ВСУ и СБУ “отработали по цели”.

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Издание пишет, что украинский ракетный удар привел к ранению командующего 58 армии РФ, которая воюет на Запорожском направлении. Также ранения получил начальник штаба оккупантов.

По данным СБУ, кроме главарей российских оккупационных войск ранения получили немало российских офицеров.

— Пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров, а около десяти из них умерли, — говорится в сообщении.

Источники в СБУ не уточнили дату спецоперации, отмечая лишь, что это было на днях.

Ранее журналисты из Радио Свобода благодаря спутниковым снимкам обнаружили место, куда ударили украинские военные. По данным журналистов от 20 сентября, речь идет о штабе российских захватчиков в оккупированном Мелитополе, который был расположен в одном из цехов завода Автоколорлит. Он находится в 5 км от центра оккупированного города.

Сами же удары, место которых выяснили журналисты, вероятно, были осуществлены 19 сентября. О взрывах тогда сообщали в Страткоме Вооруженных сил Украины и городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Пока неизвестно, источники СБУ сообщают именно об этом заводе, где был штаб врага, или речь идет о другом сосредоточении российских оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: Українська правда

Источник : Украинская правда

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