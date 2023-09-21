СБУ та ЗСУ уразили секретний штаб окупантів у Мелітополі – ЗМІ

Українські Збройні сили разом із Службою безпеки України завдали удар по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі.

Про це повідомили джерела УП в СБУ.

За словами неназваного представника спецслужби, спочатку СБУ змогла виявити, де саме окупанти організували свій штаб. Після того, як було з’ясовано, що ціллю є місцевий моторний завод, інформація була передана українським військовим. Згодом, спільними зусиллями, ЗСУ та СБУ “відпрацювали по цілі”.

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Видання пише, український ракетний удар призвів до поранення командувача 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку. Також поранень зазнав начальник штабу окупантів.

За даними СБУ, крім ватажків російських окупаційних військ поранень зазнали чимало російських офіцерів.

– Постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів, а близько десяти із них померли, – йдеться у повідомленні.

Джерела в СБУ не уточнили дату спецоперації, зазначаючи лише, що це було днями.

Раніше журналісти з Радіо Свобода завдяки супутниковим знімкам виявили місце, куди вдарили українські військові. За даними журналістів від 20 вересня, йдеться про штаб російських загарбників в окупованому Мелітополі, який був розташований в одному з цехів заводу Автоколорліт. Він знаходиться за 5 км від центру окупованого міста.

Самі ж удари, місце яких з’ясували журналісти, ймовірно, були здійснені 19 вересня. Про вибухи тоді повідомляли у Страткомі Збройних сил України та міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Наразі невідомо, чи джерела СБУ повідомляють саме про цей завод, де був штаб ворога, чи йдеться про інше зосередження російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 575-ту добу.

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Фото: Українська правда

Джерело : Українська правда

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