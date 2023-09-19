Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Во вторник, 19 сентября, Силы обороны уничтожили штаб оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что утром 19 сентября в городе прогремели более пяти взрывов.
Партизаны сообщили, что на фоне наступательных действий Сил обороны Украины россияне перебрасывают технику на Запорожское направление.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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