Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ТЦК будут иметь мобильные военнообязанных: в Раде зарегистрирован закон о е-реестре
Украина
Валерий Савицкий, редактор ленты

Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя

Українська артилерія
Фото: Генштаб ВСУ

Во вторник, 19 сентября, Силы обороны уничтожили штаб оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что утром 19 сентября в городе прогремели более пяти взрывов.

Сейчас смотрят

Партизаны сообщили, что на фоне наступательных действий Сил обороны Украины россияне перебрасывают технику на Запорожское направление.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Украина достигла прогресса в контрнаступлении — сенатор США Келли
сенатор США Марк Келлі прибув в Україну

Война в Украине, ВСУ, Мелітополь, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за углубления связей Москвы и Пхеньяна
прапор Південної Кореї
Сейм Литвы призвал принять Украину в НАТО, иначе – плохой мир с Россией
прапори НАТО та України
В Украине осудили за государственную измену боевика дивизиона “ДНР”, который обстреливал позиции ВСУ
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Всегда заканчивается одинаково: Подоляк предостерег постсоветские страны от дружбы с РФ
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Идентифицированы обломки ракеты: ОП и следствие о статье NYT об ударе по Константиновке
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая и это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде, с жаждой убивать и имперскими амбициями, означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
Бензина нет, дизеля – тоже: какая ситуация с топливом в России
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Вооруженные силы уничтожили штаб россиян вблизи временно оккупированного Мелитополя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь