В оккупированном Мелитополе прогремело более пяти взрывов — мэр
Утром 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
По его словам, ПВО оккупантов не успевает работать.
— Местные жители сообщают о более пяти взрывах. Громче всего было в районе Автоколорлита, — говорится в сообщении.
Ранее партизаны сообщили, что на фоне наступательных действий Сил обороны Украины россияне перебрасывают технику на Запорожское направление.
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От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.Кристина Величанская