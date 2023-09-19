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В оккупированном Мелитополе прогремело более пяти взрывов — мэр

Вибух

Утром 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

По его словам, ПВО оккупантов не успевает работать.

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— Местные жители сообщают о более пяти взрывах. Громче всего было в районе Автоколорлита, — говорится в сообщении.

Ранее партизаны сообщили, что на фоне наступательных действий Сил обороны Украины россияне перебрасывают технику на Запорожское направление.

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Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь
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