Поражены штаб Черноморского флота РФ и воинская часть: в 5 районах Крыма прогремели взрывы

Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели мощные взрывы. Также неспокойно и в 4 других районах полуострова.

Об этом сообщают Telegram-каналы. Официальной информации пока нет.

Отмечается, что якобы в Севастополе был поражен штаб Черноморского флота РФ. На обнародованных в сети кадрах видно, как в небо поднимается черный дым, образовалась дымовая завеса.

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В севастопольском чате пишут, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города около 40 раненых — в основном, офицеров. Количество 200-х скрывается.

Также сообщается, что взрывы были в Бахчисарайском и Симферопольском районе.

Там предварительно, есть попадание по воинской части. Громко было в районе Первомайского и Красногвардейского.

Напомним, что утром 22 сентября жители Севастополя уже сообщали о взрывах в Крыму. Громко было и с противоположной стороны полуострова, в частности в Феодосии.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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