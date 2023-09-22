Поражены штаб Черноморского флота РФ и воинская часть: в 5 районах Крыма прогремели взрывы
Во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели мощные взрывы. Также неспокойно и в 4 других районах полуострова.
Об этом сообщают Telegram-каналы. Официальной информации пока нет.
Отмечается, что якобы в Севастополе был поражен штаб Черноморского флота РФ. На обнародованных в сети кадрах видно, как в небо поднимается черный дым, образовалась дымовая завеса.
В севастопольском чате пишут, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города около 40 раненых — в основном, офицеров. Количество 200-х скрывается.
Также сообщается, что взрывы были в Бахчисарайском и Симферопольском районе.
Там предварительно, есть попадание по воинской части. Громко было в районе Первомайского и Красногвардейского.
Напомним, что утром 22 сентября жители Севастополя уже сообщали о взрывах в Крыму. Громко было и с противоположной стороны полуострова, в частности в Феодосии.
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