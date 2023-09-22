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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Уражено штаб Чорноморського флоту РФ: у Севастополі пролунало 3 потужні вибухи

Уражено штаб Чорноморського флоту РФ: у Севастополі пролунало 3 потужні вибухи
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали потужні вибухи. Також неспокійно і у 4 інших районах півострова.

Про це повідомляють Telegram-канали. Офіційної інформації наразі немає.

Зазначається, що начебто у Севастополі було уражено штаб Чорноморського флоту РФ. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як у небо підіймається чорний дим, утворилася димова завіса.

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У севастопольському чаті пишуть, що від пунктів швидкої допомоги надійшов запит на розміщення у лікарнях міста близько 40 поранених – в основному, офіцерів. Кількість 200-х приховується.

Також повідомляється, що вибухи також були у Бахчисарайському та Сімферопольському районах.

Вибухи у Севастополі 22 вересня 2023 року – що відомо про вибухи у Севастополі

Фото: Google Maps

Там попередньо, є влучання по військовій частині. Також гучно було у районі Первомайського та Красногвардійського.

Вибухи у Севастополі 22 вересня 2023 року – що відомо про вибухи у Севастополі

Фото: Google Maps

Нагадаємо, що уранці 22 вересня жителі Севастополя вже повідомляли про вибухи у Криму. Гучно було і з протилежного боку півострова, зокрема у Феодосії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Крим, Севастополь
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