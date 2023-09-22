Уражено штаб Чорноморського флоту РФ: у Севастополі пролунало 3 потужні вибухи
У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали потужні вибухи. Також неспокійно і у 4 інших районах півострова.
Про це повідомляють Telegram-канали. Офіційної інформації наразі немає.
Зазначається, що начебто у Севастополі було уражено штаб Чорноморського флоту РФ. На оприлюднених у мережі кадрах видно, як у небо підіймається чорний дим, утворилася димова завіса.
У севастопольському чаті пишуть, що від пунктів швидкої допомоги надійшов запит на розміщення у лікарнях міста близько 40 поранених – в основному, офіцерів. Кількість 200-х приховується.
Також повідомляється, що вибухи також були у Бахчисарайському та Сімферопольському районах.
Там попередньо, є влучання по військовій частині. Також гучно було у районі Первомайського та Красногвардійського.
Нагадаємо, що уранці 22 вересня жителі Севастополя вже повідомляли про вибухи у Криму. Гучно було і з протилежного боку півострова, зокрема у Феодосії.
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