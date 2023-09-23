Мощная работа ПВО: ночью Силы обороны сбили 14 дронов Shahed
Ночью российские оккупанты запустили по Украине 15 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Вражеские беспилотники летели с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — Россия).
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Ударные дроны враг запустил в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 Шахедов.
Ночью 23 сентября Силы обороны в небе над Днепропетровской областью сбили 12 вражеских дронов-камикадзе Shahed. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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