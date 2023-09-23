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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Потужна робота ППО: вночі Сили оборони збили 14 дронів Shahed

Дрони Shahed

Уночі російські окупанти запустили по Україні 15 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Ворожі безпілотники летіли з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія).

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ударні дрони ворог запустив у напрямку Запорізької області та Дніпропетровщини.

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Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 14 Шахедів.

Вночі 23 вересня Сили оборони в небі над Дніпропетровщиною збили 12 ворожих дронів-камікадзе Shahed. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 577-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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