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Татьяна Забожко, редактор ленты

ПВО ночью уничтожила 11 из 14 ракет и все 19 дронов – Воздушные силы

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Ночью 25 сентября российские войска выпустили по Украине 19 ударных беспилотников Shahed, 12 крылатых ракет Калибр и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 Оникс.

Шахеды летели из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, Калибры – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря в районе Феодосии и Новороссийска.

Ониксы были запущены оккупантами из района Севастополя.

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Из 33 средств воздушного нападения украинские защитники уничтожили 30:

  • 11 из 12 крылатых ракет морского базирования Калибр;
  • 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Две противокорабельные ракеты П-800 Оникс сбить не удалось.

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