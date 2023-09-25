ПВО ночью уничтожила 11 из 14 ракет и все 19 дронов – Воздушные силы
Ночью 25 сентября российские войска выпустили по Украине 19 ударных беспилотников Shahed, 12 крылатых ракет Калибр и две сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 Оникс.
Шахеды летели из Приморско-Ахтарска, что в Краснодарском крае РФ, Калибры – с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря в районе Феодосии и Новороссийска.
Ониксы были запущены оккупантами из района Севастополя.
Из 33 средств воздушного нападения украинские защитники уничтожили 30:
- 11 из 12 крылатых ракет морского базирования Калибр;
- 19 ударных БпЛА Shahed-136/131.
Две противокорабельные ракеты П-800 Оникс сбить не удалось.
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