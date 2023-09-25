ППО вночі знищила 11 із 14 ракет та всі 19 дронів – Повітряні сили
Уночі 25 вересня російські війська випустили по Україні 19 ударних безпілотників Shahed, 12 крилатих ракет Калібр та дві надзвукові протикорабельні ракети П-800 Онікс.
Шахеди летіли з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, Калібри – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря у районі Феодосії та Новоросійська.
Онікси були запущені окупантами з району Севастополя.
З 33 засобів повітряного нападу українські захисники знищили 30:
- 11 із 12 крилатих ракет морського базування Калібр;
- 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Дві протикорабельні ракети П-800 Онікс збити не вдалось.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк