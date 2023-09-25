ППО вночі знищила 11 із 14 ракет та всі 19 дронів – Повітряні сили

Уночі 25 вересня російські війська випустили по Україні 19 ударних безпілотників Shahed, 12 крилатих ракет Калібр та дві надзвукові протикорабельні ракети П-800 Онікс.

Шахеди летіли з Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, Калібри – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря у районі Феодосії та Новоросійська.

Онікси були запущені окупантами з району Севастополя.

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З 33 засобів повітряного нападу українські захисники знищили 30:

11 із 12 крилатих ракет морського базування Калібр;

19 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Дві протикорабельні ракети П-800 Онікс збити не вдалось.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 579-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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