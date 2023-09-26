Столб дыма над центром Донецка: очевидцы сообщают о мощном взрыве
Днем 26 сентября жители временно оккупированного Донецка слышали мощный взрыв.
Судя по фото и видео, публикуемых в Telegram, после взрыва что-то загорелось.
На кадрах виден столб дыма над центром города.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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