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Валентина Летяк, редактор ленты

Столб дыма над центром Донецка: очевидцы сообщают о мощном взрыве

вибух дим
Фото: Getty Images

Днем 26 сентября жители временно оккупированного Донецка слышали мощный взрыв.

Судя по фото и видео, публикуемых в Telegram, после взрыва что-то загорелось.

На кадрах виден столб дыма над центром города.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 580-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн  читайте в материале Фактов ICTV.

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Столб дыма над центром Донецка: очевидцы сообщают о мощном взрыве

Война в Украине, Взрыв, ДНР, Донецк, Російська агресія
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