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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Стовп диму над центром Донецька: очевидці повідомляють про потужний вибух

вибух дим
Фото: Getty Images

Удень 26 вересня жителі тимчасово окупованого Донецька чули потужний вибух.

Судячи з фото і відео, що публікуються в Telegram, після вибуху щось загорілося.

На кадрах видно стовп диму над центром міста.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, ДНР, Донецьк, Російська агресія
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Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

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