Стовп диму над центром Донецька: очевидці повідомляють про потужний вибух
Удень 26 вересня жителі тимчасово окупованого Донецька чули потужний вибух.
Судячи з фото і відео, що публікуються в Telegram, після вибуху щось загорілося.
На кадрах видно стовп диму над центром міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк