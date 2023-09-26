Стовп диму над центром Донецька: очевидці повідомляють про потужний вибух

Удень 26 вересня жителі тимчасово окупованого Донецька чули потужний вибух.

Судячи з фото і відео, що публікуються в Telegram, після вибуху щось загорілося.

На кадрах видно стовп диму над центром міста.

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