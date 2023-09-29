Крымский мост снова горит

Во временно оккупированной Керчи, что в Крыму, что-то мощно горит.

Об этом пишут местные паблики.

Где именно произошел пожар, а также о причинах пока не сообщалось. Следим за ситуацией.

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Судя по кадрам, огонь охватил немаленькую площадь.

В пабликах предполагают, что это мост через пролив пылает. Официального подтверждения относительно пожара на Керченском мосту нет.

Также информируют, что движение автотранспорта по Крымскому мосту прекращено до 06:00. Это якобы связано с проведением “восстановительных работ”.

На фоне сообщений о пожаре в Керчи вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к россиянам и призвала их уезжать с полуострова пока не поздно.

— Когда упадет Крымский мост (это вопрос времени, это очевидно), когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать? Тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся. С перерезанными путями, когда вокруг бои. Это просто нереально, — предостерегла она.

Напомним, что в ночь на 2 сентября незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост якобы трижды атаковали морские беспилотники.

К слову, вечером 25 сентября на территории временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Их, в частности, слышали жители Севастополя и Джанкоя.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: соцсети

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