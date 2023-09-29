Кримський міст знов горить

У тимчасово окупованій Керчі, що у Криму, щось потужно палає.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Де саме сталася пожежа, а також про причини поки що не повідомлялось. Слідкуємо за ситуацією.

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Судячи з кадрів, вогонь охопив немаленьку площу.

У пабліках припускають, що це міст через протоку палає. Офіційного підтвердження щодо пожежі на Керченському мосту немає.

Також інформують, що рух автотранспорту Кримським мостом припинено до 06:00. Це начебто пов’язано з проведенням “відновлювальних робіт”.

На фоні повідомлень про пожежу у Керчі віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук звернулася до росіян та закликала їх залишати півострів поки непізно.

– Коли впаде Кримський міст (це питання часу, це очевидно), коли буде перерізано сухопутний коридор, коли почнуться наземні бої на півострові, що вони робитимуть? Тисячам цивільних швидко покинути півострів не вдасться. З перерізаними шляхами, коли навколо бої. Це просто нереально, – застерігла вона.

Нагадаємо, що уночі проти 2 вересня незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст нібито тричі атакували морські безпілотники.

До речі, увечері 25 вересня на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Їх, зокрема, чули жителі Севастополя та Джанкоя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 582-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: соцмережі

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