Обстрел Грозы: число погибших возросло до 52
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил, что количество погибших в результате удара по селу Гроза 5 октября возросло. Еще один человек умер в больнице.
– 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек умер в медицинском учреждении. Люди еще там находятся (в медучреждениях — Ред.). Травмы достаточно серьезные, – сказал он.
Синегубов добавил, что на месте трагедии до сих пор работают подразделения ГСЧС. Также происходит идентификация тел погибших.
Глава ОВА также отметил, что количество жертв может быть больше.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). В кафе, куда прилетел вражеский Искандер, проходили поминки.
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