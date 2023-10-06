Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Спал на полу, прикованный цепью к трубе: в Винницкой области мать пытала сына
Происшествия Срочно
Срочно
Татьяна Забожко, редактор ленты

Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице

Обстріл Харкова 6 жовтня 2023
Фото: Depositphotos

Утром 6 октября российские войска нанесли два удара по Харькову.

Обновлено в 19:52. В городе завершены аварийно-спасательные работы, сообщает ГСЧС Украины.

В результате вражеского ракетного удара по городу погибли 2 человека, в частности ребенок. Пострадало 30 жителей, из них 12 — госпитализированы.

Сейчас смотрят

Обновлено в 13:55.

Погиб 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка.

Родители и 11-месячный брат убитого мальчика – в больнице.

Кроме того, под завалами нашли тело человека, умершего в доме до обстрела.

По состоянию на 13:55 раненых уже 30. 

Чем были нанесены удары

Два взрыва, которые услышали утром харьковчане, были довольно необычны по звуку и волне.

Об обстреле города глава областной военной администрации Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов сообщили одновременно – в 06:46.

Сирены в регионе сработали через две минуты после этого.

Читайте также
Почему перед взрывами в Харькове не было тревоги: объяснение Игната
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице

Как сообщил ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини мэр Игорь Терехов, российские оккупанты ударили по Харькову, как и накануне по селу Гроза Харьковской области, ракетами Искандер-М.

Куда пришлись удары

Попадание зафиксировано в Киевском и Основянском районах Харькова.

Один из Искандеров попал в проезжую часть. Как сообщил ведущему ICTV Вадиму Карпьяку глава ОВА Олег Синегубов, в около 25 домах полностью вылетели окна.

Вторая ракета попала в трехэтажный жилой дом, вспыхнул пожар.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания авто, разбирают завалы зданий.

Что известно о погибших и пострадавших

Во время ракетного удара 6 октября погиб 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка.

Родители и 11-месячный брат убитого мальчика – в больнице.

Кроме того, под завалами нашли тело человека, умершего в доме до обстрела.

По состоянию на 13:55 из-за обстрела Харькова пострадали 30 человек:

  • 20 мужчин,
  • девять женщин,
  • 11-месячный мальчик.

Возраст взрослых, получивших ранения, – от 18 до 85 лет.

Состояние большинства раненых, в том числе и младенца – среднее.

Также несколько человек получили легкие ранения – им оказали помощь на месте.

Преимущественно пострадавшие имеют взрывчатые травмы, осколочные ранения рук, ног, лица, гематомы.

У двух пострадавших – острая реакция на стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура, Игорь Клименко, Алексей Кулеба

Фото: Игорь Клименко

Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Харьков
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Американские ракеты на советских системах: Игнат о производстве США и Украиной ПВО
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Байден планирует просить Конгресс о выделении Украине крупнейшего пакета помощи — СМИ
Джо Байден
В оккупированном Крыму слышны звуки взрывов — это уже третий раз за день
вибух дим
Атака ХАМАСа на Израиль и продвижение ВСУ на Запорожье: главные новости 7 октября
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Нападение на Израиль: что такое движение ХАМАС, какова его цель и кто его поддерживает
Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь