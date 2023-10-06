Удар РФ по Харькову: погибли мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Утром 6 октября российские войска нанесли два удара по Харькову.
Обновлено в 19:52. В городе завершены аварийно-спасательные работы, сообщает ГСЧС Украины.
В результате вражеского ракетного удара по городу погибли 2 человека, в частности ребенок. Пострадало 30 жителей, из них 12 — госпитализированы.
Обновлено в 13:55.
Погиб 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка.
Родители и 11-месячный брат убитого мальчика – в больнице.
Кроме того, под завалами нашли тело человека, умершего в доме до обстрела.
По состоянию на 13:55 раненых уже 30.
Чем были нанесены удары
Два взрыва, которые услышали утром харьковчане, были довольно необычны по звуку и волне.
Об обстреле города глава областной военной администрации Олег Синегубов и городской глава Харькова Игорь Терехов сообщили одновременно – в 06:46.
Сирены в регионе сработали через две минуты после этого.
Как сообщил ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире общенационального телемарафона Єдині новини мэр Игорь Терехов, российские оккупанты ударили по Харькову, как и накануне по селу Гроза Харьковской области, ракетами Искандер-М.
Куда пришлись удары
Попадание зафиксировано в Киевском и Основянском районах Харькова.
Один из Искандеров попал в проезжую часть. Как сообщил ведущему ICTV Вадиму Карпьяку глава ОВА Олег Синегубов, в около 25 домах полностью вылетели окна.
Вторая ракета попала в трехэтажный жилой дом, вспыхнул пожар.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания авто, разбирают завалы зданий.
Что известно о погибших и пострадавших
Во время ракетного удара 6 октября погиб 10-летний мальчик и его 67-летняя бабушка.
Родители и 11-месячный брат убитого мальчика – в больнице.
Кроме того, под завалами нашли тело человека, умершего в доме до обстрела.
По состоянию на 13:55 из-за обстрела Харькова пострадали 30 человек:
- 20 мужчин,
- девять женщин,
- 11-месячный мальчик.
Возраст взрослых, получивших ранения, – от 18 до 85 лет.
Состояние большинства раненых, в том числе и младенца – среднее.
Также несколько человек получили легкие ранения – им оказали помощь на месте.
Преимущественно пострадавшие имеют взрывчатые травмы, осколочные ранения рук, ног, лица, гематомы.
У двух пострадавших – острая реакция на стресс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 590-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Олег Синегубов, Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура, Игорь Клименко, Алексей Кулеба
Фото: Игорь Клименко
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