Обстріл Грози: кількість загиблих зросла до 52

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону Єдині новини повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза 5 жовтня зросла. Ще одна людина померла у лікарні.

– 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина померла в медичному закладі. Люди ще там перебувають (в медзакладах – Ред.). Травми досить серйозні, – сказав він.

Синєгубов додав, що на місці трагедії й досі працюють підрозділи ДСНС. Також відбувається ідентифікація тіл загиблих.

Очільник ОВА також зазначив, що кількість жертв може бути більшою.

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Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). У кафе, куди прилетів ворожий Іскандер, проходили поминки.

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