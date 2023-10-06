Обстріл Грози: кількість загиблих зросла до 52
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону Єдині новини повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза 5 жовтня зросла. Ще одна людина померла у лікарні.
– 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина померла в медичному закладі. Люди ще там перебувають (в медзакладах – Ред.). Травми досить серйозні, – сказав він.
Синєгубов додав, що на місці трагедії й досі працюють підрозділи ДСНС. Також відбувається ідентифікація тіл загиблих.
Очільник ОВА також зазначив, що кількість жертв може бути більшою.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). У кафе, куди прилетів ворожий Іскандер, проходили поминки.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька