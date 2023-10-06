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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Обстріл Грози: кількість загиблих зросла до 52

удар по селу Гроза
Фото: МВС

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону Єдині новини повідомив, що кількість загиблих внаслідок удару по селу Гроза 5 жовтня зросла. Ще одна людина померла у лікарні. 

– 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Одна людина померла в медичному закладі. Люди ще там перебувають (в медзакладах – Ред.). Травми досить серйозні, – сказав він. 

Синєгубов додав, що на місці трагедії й досі працюють підрозділи ДСНС. Також відбувається ідентифікація тіл загиблих. 

Очільник ОВА також зазначив, що кількість жертв може бути більшою.

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Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). У кафе, куди прилетів ворожий Іскандер, проходили поминки.

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